أرامكو: عطل فني يعلق عمليات التشغيل بمحطة توزيع المنتجات النفطية في القصيم

وكالات – أعلنت شركة أرامكو السعودية عن عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل مؤقتا في محطة توزيع المنتجات النفطية في منطقة القصيم وسط المملكة. وأكدت الشركة، اليوم السبت، أن العمل جار على إصلاح العطل، موضحة أنه لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

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