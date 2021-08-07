الكهرباء: الأحمال تبلغ ذروة عدة سنوات.. واستقرار كبير في التغذية

دوت الخليج – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأحمال الكهربائية بلغت، اليوم السبت، أقصاها 33800 ميجاوات لأول مرة منذ سنوات.

وأكدت الوزارة، في بيان، وجود استقرار كبير في التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطي يبلغ حوالي 11350 ميجاوات.

ونوه البيان إلى أن المتاح من القدرات الكهربائية بلغ حوالي 45500 ميجاوات بما يمثل مردود إيجابي كبير لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.