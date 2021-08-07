- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأحمال الكهربائية بلغت، اليوم السبت، أقصاها 33800 ميجاوات لأول مرة منذ سنوات.
وأكدت الوزارة، في بيان، وجود استقرار كبير في التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطي يبلغ حوالي 11350 ميجاوات.
ونوه البيان إلى أن المتاح من القدرات الكهربائية بلغ حوالي 45500 ميجاوات بما يمثل مردود إيجابي كبير لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء: الأحمال تبلغ ذروة عدة سنوات.. واستقرار كبير في التغذية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.