وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين

دوت الخليج – تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصنع بيراميدز، لإنتاج إطارات السيارات، والمقام حديثا في المنطقة الصناعية جنوبي بورسعيد.

وأكد اللواء محمود شعراوي وجود توجيهات من رئيس الجمهورية للحكومة بتذليل أي عقبات تواجه المسثتمرين المصريين والعرب والأجانب بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وزيادة الاستثمارات القائمة.

وأشار شعراوي إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الوزراء للنهوض بقطاع الصناعة للإسهام في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات واستغلال الميزات التنافسية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، مؤكدين ضرورة دعم هذا الكيان الصناعي الذي يسهم في دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب و ليبيا وغيرها.

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، وبدأ إنتاجه عام 2019، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، وينتج المصنع إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.