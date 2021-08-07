السياحة والآثار: تثبيت مركب الملك خوفو الأولى بمكان عرضها في المتحف الكبير

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دوت الخليج – نجح فريق عمل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم، من تثبيت الهيكل المعدني الحاوي لمركب الملك خوفو الأولى في مكان عرضها النهائي بمبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو بالمتحف، وذلك بعد وصولها بسلام إلى المتحف فجر اليوم السبت قادمة من منطقة أهرامات الجيزة.
صرح بذلك الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير موضحًا أن المركب ستظل داخل الهيكل المعدني الخاص بها لحين الانتهاء من استكمال مبنى متحف مراكب خوفو.
وأشار إلى وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل الهيكل لمراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها والتأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة الملائمة للحفاظ على المركب.
وقال الدكتور عيسى زيدان، المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنه فور وصول المركب و تثبيتها فحص أثريو ومرممو مركز الترميم بالمتحف المركب.
وأكد زيدان أن أعمال الفحص أثبتت أن المركب في حالة جيدة، ولم تتأثر بعملية النقل وذلك نتيجة لأعمال الحفظ والتغليف الجيد التي اضطلع بها فريق العمل من المرممين والأثريين وأجهزة القياس والتحكم التي تم وضعها لضبط الجو المحيط بالمركب وامتصاص الاهتزازات.
وأضاف أن المرممين سيرفعون الصندوق الخشبي الذي كان يغطي المركب للبدء في أعمال ترميمها وتأهيلها حتى يتم عرضها بالشكل النهائي.
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