الكويت تسجل 35.5 مليار دولار عجزا فعليا في السنة المالية 2020/ 2021

وكالات – أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار ما يعادل 35.5 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8% مقارنة بالعام المالي الأسبق.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان للوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7%.