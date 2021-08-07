- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات – أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار ما يعادل 35.5 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8% مقارنة بالعام المالي الأسبق.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان للوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تسجل 35.5 مليار دولار عجزا فعليا في السنة المالية 2020/ 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.