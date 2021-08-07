أرباح بيركشاير هاثاواي التشغيلية تقفز بنسبة 21% خلال الربع الثاني إلى 6.7 مليار دولار

سي إن بي سي _ استمر الدخل التشغيلي لشركة بيركشاير هاثاواي في الانتعاش حيث استفاد عدد لا يحصى من الأعمال التجارية من الطاقة إلى السكك الحديدية من إعادة الانفتاح الاقتصادي.

وأعلنت المجموعة عن أرباح تشغيلية بلغت 6.69 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 21% من 5.51 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وفقًا لتقرير أرباحها الصادر السبت 7 أغسطس.

وارتفعت الأرباح الإجمالية، التي تعكس استثمارات أسهم بيركشاير المتقلبة أيضًا، بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى 28 مليار دولار في الربع الثاني.

واستمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وارن بافيت في إعادة شراء أسهم الشركة بقوة بدلاً من القيام بعمليات استحواذ كبيرة.

وأعادت الشركة شراء 6 مليارات دولار من أسهمها في الربع الثاني، ليصل إجمالي ستة أشهر إلى 12.6 مليار دولار.

واشترت شركة بيركشاير العام الماضي رقماً قياسياً بقيمة 24.7 مليار دولار من أسهمها.

وفي نهاية شهر يونيو ، بلغت النقدية بالشركة 144.1 مليار دولار، واستقرت على مستوى الربع الماضي وما زالت قريبة من مستوى قياسي على الرغم من برنامج إعادة الشراء الهائل للشركة.

وقالت الشركة إن أرباح السكك الحديدية والمرافق والطاقة قفزت بأكثر من 27% عن العام الماضي في هذه الفترة إلى 2.26 مليار دولار.

كما تشهد الأعمال الأخرى للمجموعة، بما في ذلك شركات بناء المنازل وصانعي الطلاء والتأمين جيكو ، دفعة قوية.

وفي ذروة أزمة كورونا، شهدت بيركشاير تباطؤًا حادًا مع انخفاض دخلها التشغيلي بنسبة 10% في الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي وهبوط بنسبة 30% في الربع الثالث.

وقالت الشركة إن مخاطر الوباء لا تزال قائمة وقد تؤثر على نتائجه في المستقبل.

واضافت “تشمل المخاطر والشكوك الناتجة عن الوباء والتي قد تؤثر على أرباحنا المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي القدرة على تطعيم عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى التأثير طويل المدى للوباء على الطلب على بعض منتجاتنا وخدماتنا”.