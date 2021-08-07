السفير الأردني يزور إيفرجرو بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر

استقبلت مجموعة ايفرجرو المتخصصة في صناعة الأسمدة، اليوم السبت، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة في زيارة هدفت لتعزيز ودعم آفاق التعاون بين الأردن المجموعة، التي تحتل مرتبة المستورد الأكبر للبوتاس الأردني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واطّلع السفير العضايلة، خلال الزيارة التي عكست الاهتمام بنماذج الشراكة الاقتصادية الأردنية المصرية، على شرحٍ من المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو حول مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المجموعة والشركة العربية للبوتاس في الأردن، في مجالا إنتاج الأسمدة البوتاسية (سلفات البوتاسيوم)، والتي تفتخر ايفرجرو انها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية لها في الشرق الأوسط وثالث أكبر طاقة إنتاجية على مستوى العالم.

وعرض المهندس الخشن، في الزيارة التي تضمنت جولة في قطاعات الإنتاج في المجمع الصناعي بحضور أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة المهندس رائد الصعوب، لصور العلاقات الاستراتيجية بين المجموعة والشركة العربية للبوتاس، والتي توطدت منذ عام 2006 و تمثل نموذجا من نماذج التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وأكد الخشن أن العلاقة مع الأردن الشقيق في تطور مستمر ليس فقط فى مجال الواردات من البوتاس كمادة خام لمصانع المجموعة، ولكن أيضاً تم توقيع عقد شراء مستقبلي لمده 10 سنوات لكمية 60 الف طن من أعلاف الفوسفات ثنائي الكالسيوم دي سي بي، ليتم إنتاجه من مجمع الشركة الصناعي بالسادات بدء من أبريل 2022 للمساعدة فى النهوض بقطاعات المزارع السمكية وتربيه الدواجن والابقار و تطوير الصناعات والخدمات القائمة عليها.

كما أوضح المهندس الخشن أن مجموعة ايفرجرو تدعم الأشقاء فى الأردن فى تطوير منتجات البوتاس والفوسفات من خلال تقديم كافة خدمات البحوث والتطوير من معامل المجموعة و تقديم كافة أوجه الدعم الفنى وتجارب بحوث الزراعة بمزارع المجموعة التجريبية والمرتبطة باقسام بحوث السماد والاحماض بالمجموعة.

وفى إطار بحث زيادة فرص التعاون المشترك، صرح د. احمد خليفة نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة أن مجموعة ايفرجرو قد أتمت مفاوضات زيادة كمية الواردات من الشركة العربية للبوتاس بنحو الضعف من 160 الف طن حاليا لتصل إلى 310 مليون طن سنويا بداية من العام القادم، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دولار امريكي، ويأتي هذا مع اتمام توسعات المرحلة الثالثة من مجمع الشركة الصناعى بالسادات التي من المنتظر الانتهاء منها خلال الربع الاول من العام القادم.

وأشار إلى أن بدء تشغيل المرحلة الثالثة من الإنتاج سيضيف تشكيلة منتجات اضافيه إلى منتجات المجموعة بواقع 333 الف طن منها 110 الف طن من أعلاف دي سي بي (الفوسفات ثنائي الكالسيوم) ، و 90 الف طن من كلوريد الكالسيوم و 100 الف طن من الاسمدة الفوسفاتيه اس اس بي، بالإضافة إلى 33 الف طن من حمض الفسفوريك مما يرفع الطاقات الانتاجيه بمصانع المجموعة إلى 1.15 مليون طن سنويا. ويزيد الإيرادات إلى 7 مليار جنيه مصرى فى نهايه العام المالى 2022.

وأشاد السفير الأردني أمجد العضايلة بزيارة مجموعة ايفرجرو إلى العاصمة الأردنية عمّان، مطلع شهر يونيو الماضي، مؤكدا أنها كانت ناجحة على جميع الأصعدة، لما شهدته من توافقات لوضع آليات زيادة أطر التعاون وآفاق الاستثمار بين ايفرجرو الأردن في مشاريع الأسمدة والاحماض.

وأشار العضايلة إلى أن نموذج التعاون الناجح والمتميز، الذي تجسده الشراكة بين إيفرجرو والشركة العربية للبوتاس، يتفق مع الحرص والمتابعة المستمرة التي يوليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واخوه جلالة الملك عبدالله الثانى للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتشجيع الزعيمين لتوسيع آفاق جديدة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة وشعبيهما الشقيقين.

وأكد ضرورة البناء والاقتداء بهذه النماذج الناجحة نحو مستقبل واعدٍ بالفرص، وتعميمها على قطاعات حيوية أخرى تشترك فيها الأردن ومصر على أسس التكامل في الموارد والمزايا التنافسية لتحقيق المنفعة التبادلية المنشودة.

وأثنى العضايلة على ما لمسه من مستوى متقدم من التكنولوجيا التي تعتمدها المجموعة في المجمع الصناعي بالسادات، فضلاً عما تحتضنه من نخبة فنية متخصصة ومؤهلة من الموارد البشرية وبما يمكنها من ضمان نوعية وجودة الإنتاج في مجال الأسمدة، والذي تقدّم فيه إيفرجرو نموذجا متميزا في مصر والمنطقة العربية كشركة ناجحة أضافت بنجاحها قيمة تنافسية مضافة للبوتاس الأردني.

وحضر الزيارة مجلس ادارة مجموعة ايفرجرو والرئيس التنفيذى والسادة رؤساء القطاعات المختلفة في المجموعة، إلى جانب المستشاران الاقتصادي والإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة.