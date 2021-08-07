السعودية تسجل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت ​​​وزارة الصحة السعودية​​​، تسجيل 850 إصابة جديدة ب​فيروس ​​كورونا​​​ المسبب لـ “​​​كوفيد 19​​​”، ليصبح بذلك إجمالي ​الإصابات​ في البلاد منذ تفشي الجائحة 532,785 إصابة.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 975 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 514,362 شخصا.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8320 حالة وفاة.