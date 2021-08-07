- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ “كوفيد 19”، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 532,785 إصابة.
وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 975 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 514,362 شخصا.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8320 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.