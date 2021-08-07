وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة المقام بمدينة بدر

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة بدر، بتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وتجول الوزير بالمشروع، حيث وجه بزيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير عددا من الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بجانب تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 %، كما يضم المشروع عددا من المباني الخدمية التي تم ويجري تنفيذها، لخدمة سكان المشروع.