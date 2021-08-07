الهند توافق على لقاح جونسون آند جونسون للاستخدام الطارئ

_ قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا على تويتر إن الهند أقرت يوم السبت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون، للاستخدام الطارئ.

كانت الشركة قد قالت أمس الجمعة إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها. وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاح.

وأقرت السلطات الهندية حتى الآن استخدام اللقاحات التي أنتجتها أسترا زينيكا وبهارات بيوتيك ومعهد جاماليا الروسي ومودرنا.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العام 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفقا لإحصائيات . وتهدد سلالة دلتا الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة وتشكل عبئا على أنظمة الرعاية الصحية.

وتسجل الهند ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف حالة إصابة بالسلالة الجديدة يوميا منذ يوليو.

وحذرت الحكومة الاتحادية من أن الخطر لا يزال قائما رغم تراجع الحالات التي كانت قد وصلت إلى 400 ألف حالة في ذروة الموجة الثانية الفتاكة.