نمو حجم التجارة الخارجية في الصين 24.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري

شينخوا _ نما إجمالي حجم واردات الصين وصادراتها بواقع 24.5 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا 21.34 تريليون يوان (حوالي 3.3 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق ما ورد في بيانات رسمية صدرت اليوم السبت.

ويعكس هذا الحجم للتجارة الخارجية زيادة بنسبة 22.3 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك.

وسجلت كل من الصادرات والواردات نموا مزدوج الرقم خلال فترة يناير- يوليو، حيث ارتفعتا بواقع 24.5 بالمئة و 24.4 بالمئة على أساس سنوي، على الترتيب.

وارتفع الفائض التجاري بنسبة 24.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.98 تريليون يوان.

وفي شهر يوليو وحده، ارتفعت واردات البلاد وصادراتها بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.27 تريليون يوان، وفقا لبيانات الجمارك.