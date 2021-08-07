السودان يعتزم شراء 1000 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا

العربية نت _ نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير الطاقة قوله إن السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميجاوات من الكهرباء. وقالت الوكالة السودانية إن السودان يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات من إثيوبيا، وهو ما يشكل نحو 10% من احتياجات البلاد.

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