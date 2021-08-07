الأرجنتين تعلن اعتزامها تخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات والوفيات

_ أعلنت الحكومة الأرجنتينية أمس الجمعة أنها ستخفف قيود فيروس كورونا مع انخفاض معدلات الإصابة والوفيات حتى مع اقتراب الأرجنتين من خمسة ملايين إصابة وأكثر من 107 آلاف حالة وفاة.

وذكرت الحكومة أن خطتها تتضمن زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الالتقاء شخصيا وإعادة فتح المدارس وزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد من ألف حاليا إلى 1700 يوميا.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز في رسالة تلفزيونية مسجلة “كلما زدنا من التطعيم والاهتمام بأنفسنا كلما استطعنا الحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيز الانفتاح المستمر والتدريجي”.

وزادت التطعيمات في الأيام الأخيرة بعد زيادة في انتقال الفيروس الشهر الماضي في نهاية فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي عندما كان عدد أكبر من الناس يميلون للتجمع في الأماكن المغلقة.

وتبنت الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة،خطة التخفيف بعد انخفاض أعداد الإصابات على مدى عشرة أسابيع متتالية وتراجع عدد الوفيات طوال ثمانية أسابيع.