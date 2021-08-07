احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.2359 تريليون دولار في نهاية يوليو

شينخوا _ ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.2359 تريليون دولار أمريكي في نهاية يوليو الماضي، بزيادة 21.9 مليار دولار مقارنة مع شهر يونيو الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم السبت.

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