ستاندرد آند بورز 500 وداو يغلقان عند مرتفعات قياسية بدعم بيانات وظائف قوية

_ أغلق داو وستاندرد آند بورز 500 عند مرتفعات قياسية يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا التي تؤثر على التعافي الاقتصادي الناشئ.

أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية 943 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 870 ألفا.

كما أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب زيادات قوية في الأجور مع تنافس أرباب العمل على العمالة النادرة وانخفاضا في معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 16 شهرا.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 144.78 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 35209.03 نقطة، وأغلق ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 7.49 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4436.59 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 59.36 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 14835.76 نقطة.