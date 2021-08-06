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بريطانيا تسجل 92 حالة وفاة وأكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 31808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع طفيف عن 30215 إصابة سجلت يوم أمس الخميس.

وأظهرت البيانات الصادرة عن السلطات الصحية أنه تم أيضا تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بارتفاع عن 86 وفاة يوم أمس.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 6014023، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 130178.

وبحسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، فإن بريطانيا تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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