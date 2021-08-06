وول ستريت تفتح على تباين بعد بيانات الوظائف الأمريكية

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– لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الفتح يوم الجمعة، إذ تثير زيادة قوية للوظائف في يوليو مخاوف بشأن صعود التضخم في الوقت الذي تلقي فيه سلالة دلتا ظلالا على انتعاش الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.2 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 35077.44 نقطة.
واستقر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 4429.07,
بينما نزل المؤشر ناسداك الأوسع نطاقا 30.9 نقطة أو ما يعادل 0.21 بالمئة إلى 14864.216 نقطة.
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