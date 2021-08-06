مال وأعمال

وول ستريت تفتح على تباين بعد بيانات الوظائف الأمريكية

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– لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الفتح يوم الجمعة، إذ تثير زيادة قوية للوظائف في يوليو مخاوف بشأن صعود التضخم في الوقت الذي تلقي فيه سلالة دلتا ظلالا على انتعاش الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.2 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 35077.44 نقطة.

واستقر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 4429.07,

بينما نزل المؤشر ناسداك الأوسع نطاقا 30.9 نقطة أو ما يعادل 0.21 بالمئة إلى 14864.216 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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