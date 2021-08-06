هيئة الجمارك السعودية تلغي رسم حماية على القمح

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سي ان بي سي _ قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، مستورد الحبوب الحكومي على تويتر الجمعة، إن هيئة الجمارك ألغت “رسم الحماية” المُطبق على القمح.
وأشارت المؤسسة، التي لم تذكر المزيد من التفاصيل، إلى قرار أصدره وزير المالية في هذا الشأن، نُشر في الصحف المحلية الأربعاء.
واستكملت السعودية، أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم، هذا العام خصخصة شركات مطاحنها الأربع في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق والعالمية وكذلك المؤسسة العامة للحبوب.
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