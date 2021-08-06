مال وأعمال

هيئة الجمارك السعودية تلغي رسم حماية على القمح

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي ان بي سي _ قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، مستورد الحبوب الحكومي على تويتر الجمعة، إن هيئة الجمارك ألغت “رسم الحماية” المُطبق على القمح.

وأشارت المؤسسة، التي لم تذكر المزيد من التفاصيل، إلى قرار أصدره وزير المالية في هذا الشأن، نُشر في الصحف المحلية الأربعاء.

واستكملت السعودية، أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم، هذا العام خصخصة شركات مطاحنها الأربع في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق والعالمية وكذلك المؤسسة العامة للحبوب.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الجمارك السعودية تلغي رسم حماية على القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا