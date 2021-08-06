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– زاد نمو الوظائف الأمريكية بقوة في يوليو في ظل طلب على العاملين في قطاع الخدمات الكثيف العمالة، مما يشير إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه القوي في بداية النصف الثاني.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة في تقرير التوظيف الذي يتابع عن كثب اليوم، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 943 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 938 ألفا في يونيو.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 870 ألف وظيفة.
ونزل معدل البطالة إلى 5.4 بالمئة من 5.9 بالمئة في يونيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال يوليو.. ومعدل البطالة يتراجع إلى 5.4% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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