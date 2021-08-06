تونس تسجل 129 حالة وفاة و2448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة في تونس عن تسجيل 129 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و2448 إصابة جديدة في آخر حصيلة هذا اليوم.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات وزارة الصحة، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية تفشي الوباء بتونس إلى 20679 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 605205 إصابات.

في المقابل أكدت الوزارة أن عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا بلغ 535321 متعافيا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابيّة اليومية، حسب بلاغ وزارة الصحة 23.88%.