روسيا تسجل 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة

روسيا اليوم _ سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2583 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورج (1909)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1394).

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و402564، وتعافى من مرض كورونا، 5 ملايين و720353 شخصا، منهم 20141 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 163301 وفاة.