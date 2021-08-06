إيطاليا تسجل 27 وفاة و7230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سجلت 27 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا أمس الخميس نزولا من 21 في اليوم السابق بينما ارتفع مجمل الإصابات الجديدة إلى 7230 من 6596.

وسجلت إيطاليا 128163 وفاة لها صلة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا 4.38 مليون حالة إصابة حتى اليوم.