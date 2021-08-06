طوكيو تعلن عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا

روسيا اليوم _ أعلنت السلطات في طوكيو عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، تجاوزت حاجز الـ 5 آلاف إصابة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة NHK، اليابانية، أن هذا الرقم القياسي تجاوز المعدل اليومي بالإصابات أمس الأربعاء البالغ 4166 حالة.

وتوسع اليابان اليوم الخميس قيود الطوارئ لتشمل ثماني مقاطعات أخرى لمكافحة ارتفاع حالات مرض كوفيد-19 ، مع تنامي المخاوف من الضغوط على النظام الطبي في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، وفي مختلف أرجاء البلاد.

وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وبلغت الحالات مستوى قياسيا في طوكيو، مما ألقى بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى هناك خلال الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس، وزاد الشكوك بشأن أسلوب تعامل رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا مع الجائحة.

وسجلت طوكيو إصابات قياسية بلغت 4166 حالة أمس الأربعاء، في حين اقترب العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد من المليون، حيث بلغ 966907 حالات.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للجنة من الخبراء عرض عليها المقترحات الجديدة: “الإصابات الجديدة ترتفع بوتيرة غير مسبوقة.. الوضع على الأرض (في المستشفيات) صعب للغاية” مشيرا إلى أن الحالات الخطيرة زادت إلى مثليها في الأسبوعين الماضيين.

وأقرت اللجنة المقترحات، لكن نيشيمورا قال في مؤتمر صحفي إن بعض الأعضاء حذروا من أن الوضع خطير إلى درجة تتطلب إعلان حالة طوارئ على مستوى البلاد.