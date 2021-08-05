الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاعات قياسية بعد تراجع طلبات إعانة البطالة

– انهت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى متباينة مع ترقب تقرير الوظائف غدا الجمعة.

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

فقد أظهر تقرير وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 14 ألفا إلى 385 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو في حين انخفض تسريح العمال إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 21 عاما الشهر الماضي، إذ احتفظت الشركات بعمالها وسط نقص في العمالة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 248.47 نقطة بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 35041.14 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 24.53 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 4427.19 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 109.26 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 14889.79 نقطة.