أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%.. ومخاوف قيود كورونا تحد من المكاسب

وكالات _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، لكن المكاسب حدت منها قيود جديدة لمواجهة زيادة حالات كورونا التي تهدد تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 71.29 دولارا للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق لما دون 70 دولارا للمرة الأولى منذ 21 يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.4% لتجري التسوية عند 69.09 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وفي مواجهة التوتر الجيوسياسي، نمت المخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على النفط وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات، بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية، مما يهدد الطلب على الوقود.