بايدن يخصص 3 مليارات دولار لمواجهة آثار تغير المناخ

سي ان بي سي _ قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستخصص أكثر من 3 مليارات دولار في تمويل جديد للحكومات المحلية لزيادة قدرتها على مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن التمويل سيسمح للولايات “بحماية مجتمعاتنا في المستقبل.. والحد من آثار تغير المناخ” في وقت يكابد فيه الناس موجات الجفاف الطويلة وحرائق الغابات وتطرف درجات الحرارة والأعاصير نتيجة للتغير المناخي.