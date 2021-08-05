رئيس الوزراء: بدء التنفيذ الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن جهود إطلاق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI تمهيدا لتطبيق المنظومة إلزاميا مطلع أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير كافة النُظم الحالية، ومن بينها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأنها سعت خلال الفترة الماضية للعمل على دخول المنظومة حيز التنفيذ؛ من أجل تقليل الوقت اللازم لدخول وخروج الشحنات من مصر وإليها.

وشدد على ضرورة تواصل مسئولي وزارة المالية مع المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي تدور في أذهانهم حول هذه المنظومة؛ نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة.

كما أكد أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بهذه المنظومة الجديدة مرة أخرى، وأنه سيتم التشغيل الإلزامي اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عدد طلبات تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للمنظومة، كما عرض تقريرا عن الشركات المستوردة خلال عام 2021، وإجمالي المصدرين المسجلين.

كما تطرق إلى وسائل حملة التوعية الإرشادية محليا للمنظومة والتي تتمثل في الإعلان عنها عبر الصحف واللقاءات التليفزيونية، والندوات، والفيديوهات التعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي، والدورات التدريبية، والكتيبات.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء حملة دعائية مكثفة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل حتى 1 نوفمبر، تستهدف المجتمع التجاري والصناعي الدولي خصوصا الشركات متعددة الجنسيات عبر عدد من وسائل الإعلام الدولية من الدرجة الأولى.

ونوّه الوزير إلى أن اجمالي عدد الشركات التي حصلت على التدريب بلغ 2734 شركة، كما أشار إلى الاجتماعات و اللقاءات مع المجتمع التجاري و الصناعي المتمثلة في غرف التجارة المحلية، والغرف المصرية الأجنبية المشتركة، وكذا عقد لقاءات مع عدد من السفارات الأجنبية ومنظمات الأعمال المختلفة.

من جانبه، أشاد ممثل اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والتزام القطاع الصناعي بتطبيقها، مشيرا إلى قيام كبرى الشركات بالتسجيل، موضحا أنه يتم التواصل بالفعل مع مسئولي وزارة المالية؛ من أجل العمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذه المنظومة، لافتا في الوقت نفسه إلى عقد ندوات توعية للإجابة عن كافة التساؤلات حول نظام عملها، والفوائد التي ستعود على القطاع الصناعي جراء تطبيقها.