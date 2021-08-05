موديرنا تتوقع مبيعات بقيمة 20 مليار دولار من لقاحها ضد كورونا خلال 2021

العربية نت _ قالت شركة موديرنا، إن لقاحها المعزز ضد فيروس كورونا أنتج استجابة “قوية” للأجسام المضادة ضد متغير دلتا شديد العدوى، وفقاً لتفاصيل دراسة صدرت اليوم الخميس مع تقرير أرباح الشركة للربع الثاني.

وفي تجربة المرحلة الثانية، تختبر موديرنا جرعة 50 ميكروجرام من لقاح ثلاثي الجرعات في الأفراد الذين سبق تطعيمهم.

وقالت الشركة إن الحقن المعزز أنتج استجابة مناعية واعدة ضد ثلاثة أنواع مختلفة، بما في ذلك سلالة دلتا من فيروس كورونا، مع مستويات الأجسام المضادة التي تقترب من تلك التي شوهدت في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم سابقاً والذين تلقوا جرعتين من 100 ميكروغرام.

وأضافت أنه تم تقديم البيانات إلى مجلة علمية دورية للنشر، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

على الجانب الآخر تجاوزت نتائج أعمال الشركة متوسط تقديرات المحللين وفقاً للبيانات التي جمعتها ريفينتيف، حيث بلغت ربحية السهم 6.46 دولار للسهم مقابل 5.96 دولار للسهم متوقعة من المحللين.

كما بلغت إيرادات الشركة الفصلية للربع الثاني 4.35 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار متوقعة.

وتأتي البيانات الجديدة حول الجرعات المعزز مع انتشار متغير دلتا عبر العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. حيث قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إن متغير دلتا معد مثل جدري الماء وقد يجعل كبار السن أكثر مرضاً، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

وفي التقارير المصاحبة لنتائج الأعمال المنشورة اليوم الخميس، قالت موديرنا إنها تتوقع أن يؤدي البديل إلى زيادة في الإصابات الاختراقية، والتي تحدث في الأفراد الذين تم تلقيحهم.

وتعتقد موديرنا أن الجرعة الثالثة الداعمة ستكون ضرورية على الأرجح قبل موسم الشتاء.

يأتي ذلك، فيما دعت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الدول الغنية إلى وقف توزيع اللقاحات المعززة لفيروس كورونا، مشيرة إلى عدم المساواة في اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وقالت موديرنا اليوم الخميس إن تحليلاً نهائياً للمرحلة الثالثة من دراستها وجد أن اللقاح المكون من جرعتين كان فعالاً بنسبة 93%، مع فعالية “البقاء على قيد الحياة” خلال ستة أشهر بعد إعطاء الجرعة الثانية.

وبالمقارنة، قالت شركتا فايزر وبيونتيك إن فعالية اللقاح انخفضت إلى حوالي 84% بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

وكانت شركة موديرنا، التي تأسست في عام 2010، ثاني شركة تحصل على تصريح من الولايات المتحدة للقاح كورونا بعد شركة لقاح فايزر- بيونتيك، حيث حقق لقاح كورونا من إنتاج شركة موديرنا مبيعات بقيمة 4.2 مليار دولار من المبيعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وفقاً لتقرير الأرباح.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى إنتاج ما بين 800 مليون إلى مليار جرعة من لقاح كورونا هذا العام. كما وقعت عقود لقاحات بقيمة 20 مليار دولار ضمن مبيعات هذا العام ولديها اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2022.