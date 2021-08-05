أمازون تؤجل عودة موظفيها للمكاتب حتى العام المقبل

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– أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها ، أن شركة أمازون دوت كوم الأمريكية قالت اليوم الخميس، إنها لا تتوقع أن يعود موظفوها لمكاتبهم قبل العام المقبل.
وأضافت المذكرة، أن أكبر شركة في العالم للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت تمدد فترة عمل موظفيها من المنزل إلى الثالث من يناير 2022 بدلا مما جاء في مذكرة سابقة بخصوص عودتهم للمكاتب يوم السابع من سبتمبر بالنسبة لموظفي الولايات المتحدة ودول أخرى لم تذكرها بالاسم.
ولم ترد أمازون على طلب التعليق.
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