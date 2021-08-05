- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ نقل التلفزيون الصيني اليوم الخميس عن الرئيس شي جين بينغ، قوله إن بكين ستسعى جاهدة لتقديم ملياري جرعة من لقاحات كورونا للدول الأخرى في 2021.
وقال التلفزيون الرسمي إن شي أضاف في رسالة مكتوبة إلى منتدى دولي للتعاون بشأن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بأن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج “كوفاكس” الدولي لتوزيع اللقاحات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد قال في أواخر يوليو إن الصين قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تتعهد بتقديم ملياري جرعة من لقاحات كورونا للعالم في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.