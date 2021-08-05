الخطوط الجوية القطرية توقف تشغيل 13 طائرة إيرباص إيه 350

– قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس، إنها أوقفت تشغيل 13 طائرة إيرباص من طراز إيه 350 بناء على تعليمات من هيئة تنظيم الطيران في قطر بسبب تدهور حالة السطح الموجود أسفل طلاء الطائرة بأسرع من المتوقع.

وقالت شركة الطيران الخليجية المملوكة للحكومة يوم الخميس إنها طُلب منها إيقاف تشغيل الطائرات حتى “يمكن تحديد السبب الجذري وإتاحة حل دائم مرض لتصحيح الظرف الأساسي”.

الخطوط الجوية القطرية في خلاف علنا مع إيرباص منذ شهور، إذ تصر على أنها لن تستقبل أي تسليمات من الطائرة عريضة البدن حتى يتم حل المشكلة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان يعلن عن وقف تحليق الجهة التنظيمية للطائرات “في ضوء التطورات الأخيرة نتوقع أن تتعامل شركة إيرباص مع هذا الأمر بالاهتمام المرجو.

“تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تكون إيرباص قد حددت السبب الجذري وتصحيح الظرف الأساسي بشكل دائم بما يرضي الخطوط الجوية القطرية والجهة التنظيمية لدينا قبل أن نتسلم أي طائرة أخرى من طراز إيه 350”.

وقال متحدث باسم إيرباص لرويترز إن الشركة المصنعة للطائرة تجري دائما محادثات مع عملائها، لكن تلك المناقشات كانت سرية، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

كانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت في يونيو حزيران إنها أوقفت بعض طائراتها من طراز إيه350 عن العمل لحين فهم المشكلة وحلها، دون الكشف عن عدد الطائرات التي تم سحبها من الخدمة.

وقالت إنها أعادت طائرات إيه330 إلى الخدمة لتعويض طاقة مفقودة وإنها “تبحث أيضا عن حلول أخرى”.

الخطوط الجوية القطرية هي أكبر زبائن إيه350، واستلمت 53 طلبية من أصل 76 طلبية.

وتنتقد شركة الطيران مرارا إيرباص أو منافستها بوينج (NYSE:BA) الأمريكية بسبب التأخير أو ثغرات في الجودة.

وتقول إن معاييرها الصارمة انعكاس لعلامتها المتميزة، غير أن مسئولين تنفيذيين في مجال الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسليمات أو كسب نفوذ في مفاوضات أخرى، وهو اقتراح تنفيه.

عدلت العديد من شركات الطيران عمليات التسليم بسبب تراجع نشاط السفر على خلفية الجائحة. وقالت الخطوط الجوية القطرية في يونيو 2020 إنها لن تتسلم طائرات بوينج أو إيرباص في 2020 أو 2021، وقالت في وقت لاحق من ذلك العام إنها توصلت لاتفاق بشأن جداول زمنية مع إيرباص.