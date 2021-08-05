العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 75.7 مليار دولار في يونيو

_ ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في يونيو، إذ أدت جهود الشركات لإعادة بناء المخزونات لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري زاد 6.7 % إلى 75.7 مليار دولار في يونيو ، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفعت واردات السلع 1.8 بالمئة إلى 239.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضا. وزادت صادرات السلع 0.2 بالمئة لتصل إلى 145.9 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.