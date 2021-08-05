وفاة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، عن عمر يناهز 91 عاما.

وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل الراحل، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توفي الي رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي، أوصيكم بالدعاء”.