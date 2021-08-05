سمو للاستشارات تقلص حصتها في يونيفرسال إلى 32.47%

رنا ممدوح _ قلصت شركة سمو للاستشارات حصتها في رأسمال يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك، من 33.77% إلى 32.47%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سمو للاستشارات باعت 10 ملايين سهم من أسهم يونيفرسال مقابل 12.5 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 1.250 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي : – شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 45.73%. – شركة الحصن للاستشارات بنسبة 0.71%. – شركة نمو للاستشارات بنسبة 0.032% – شركة وادي للاستشارات بنسبة 0.013%

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