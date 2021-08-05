اتحاد بنوك مصر يبحث نموذجي تقييم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الرقمي

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد اجتماعها بتاريخ 3/8/2021 برئاسة حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ، وبحضور نخبة من قيادات البنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score .

وناقشت اللجنة نموذج التقييم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading model الذى يعمل على تمكين البنوك من الوقوف على درجة الجدارة الائتمانية لعملاء هذه المشروعات، حيث حرصت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى على أن يتم بنائه على بيانات تاريخية من السوق المصرى وذلك فى ضوء طلبات البنك المركزى المصرى والبنوك، ليعكس الواقع الفعلى فى الاقتصاد الوطنى، كما استعرضت اللجنة نموذج الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الھاتف المحمول Digital Lending- Through Mobile Wallet الذى أعدته الشركة .

وقد أشادت اللجنة بالدور المحورى للبنك المركزى المصرى الذى قام بالعديد من الإصلاحات فى هذا المجال فى السنوات الأخيرة فاقت تطلعات البنوك وحققت قفزة غير مسبوقة فى إجمالى تمويلات البنوك لهذه المشروعات.