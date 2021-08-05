المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد هامشيا وEGX70 يقفز 2.43%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بصورة طفيفة بنسبة 0.04%، وأغلق عند مستوى 10723 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.19%، وأغلق عند مستوى 57.8 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.43% و 1.79%.

وسجلت أحجام التداولات 1.648.227 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 54.388 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 115 شركة مقابل تراجع 49 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 14.392 مليون جنيه، منها 13.895 مليون جنيه للمؤسسات، و496.690 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 12.680 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 17.588 مليون جنيه، مقابل 4.907 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.072 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 99.267 مليون جنيه، مقابل 72.194 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 92.23% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 3.91% والعرب على3.86% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 12.88% من تعاملات اليوم مقابل 87.11% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 27.51 30.26 10 التعمير والاستشارات الهندسية 41.5 45.59 9.86 تنمية للاستثمار العقاري 3.42 3.75 9.65 العربية للأسمنت 5 5.47 9.4 الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون 5.95 6.49 9.08

الأسهم الأكثر انخفاضا