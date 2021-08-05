طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 385 ألفا

_ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو .

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 384 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وفي تقرير منفصل يوم الخميس ذكرت شركة تشالنجر وجراي وكريسماس لخدمات التوظيف إن عدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها ويعلنه أرباب العمل الأمريكيون تراجع 7.5 بالمئة إلى 18942 في يوليو وهو أقل مستوى منذ يونيو 2000.

ومنذ بداية هذا العام أعلن أصحاب الأعمال خفض 231603 وظائف بانخفاض 87.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لكن الوتيرة تتباطأ.