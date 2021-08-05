بنك saib يعيد إطلاق برامج تمويل شراء السيارات

أعلن بنك saib، عن إعادة إطلاق برامج تمويل شراء السيارة بعد تطوير شروطها ومزاياها، بأسعار تنافسية وبرامج سداد طويلة.

وذكر بنك saib في بيان اليوم الخميس، أن برامج تمويل شراء السيارة يشمل تكلفة تقسيط ترخيص وتأمين لأول سنة بأبسط وأسهل الإجراءات، حيث يحصل العميل على موافقة خلال 48 ساعة.

وقال إن ضمن منتج تمويل السيارات المقدمة برامج بدون أي مقدم أو حظر بيع، وتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، ويصل إلى 1.5 مليون جنيه، وفترات سداد بحد أدنى 12 شهر وتصل إلى 84 شهرا.