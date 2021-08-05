بنك انجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة عند 0.1 %

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وكالات _ أبقى بنك انجلترا اليوم على معدل الفائدة بدون تغيير عند 0.1 %.
وحذر البنك اليوم من أن معدل التضخم سيرتفع خلال هذا العام، ولكنه أكد أن ارتفاع الاسعار سوف يكون مؤقتا. وذكرت وكالة الانباء البريطانية بي ايه ميديا أن التوقعات الاقنصادية الأخيرة من البنك توضح أنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 4% خلال العام الجاري، وذلك بعدما كان قد توقع في السابق بارتفاعه إلى 2.5 %. وأبقى البنك على توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العام الجاري عند 7.25 %، حيث قال إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكبر من المتوقع تقدر بـ5 % خلال الربع الثاني، ولكن سينمو بنسبة أقل من المتوقع خلال الربع الثالث تبلغ 3%.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 6% خلال عام 2022 و 1.5 % خلال عام .2023 وقال البنك ” من المتوقع أن يتعافي إجمالي الانتاج المحلي البريطاني بصورة أكبر خلال بقية العام، ليصل لمستويات ما قبل جائحة كورونا خلال الربع الرابع من عام 2021″.
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