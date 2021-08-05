مبادلة للاستثمار تشتري وحدة تابعة لرينوفا البرازيلية مقابل 213 مليون دولار

_ قالت شركة رينوفا إنرجيا البرازيلية للطاقة المتجددة، الخاضعة للحماية من الإفلاس، إن شركة مبادلة للاستثمار فازت بعطاء لشراء واحدة من وحداتها المنتجة. وأضافت أن مبادلة ستدفع 1.1 مليار ريال برازيلي (213 مليون دولار) مقابل الوحدة التي تملك سدودا كهرومائية صغيرة.

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