الغرف التجارية: الخبز السياحي لن يتأثر إذا ارتفع سعر الرغيف المدعم

إسلام جابر _ أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم لن يكون لها أي أثر علي سعر الخبز السياحي الذي يباع بخمسين قرشا وجنيه للمستهلكين.

وشدد في تصريحات صحفية على التزام أعضاء شعبة المخابز بالانتظام في حركة الإنتاج والسعر المعلن.

وأضاف العربي، أن أسعار المنتجات والوجبات السريعة بغض النظر عن حجم المنشأة التي تقدم هذه الوجبات لن تتأثر هي الأخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال قبل يومين: «آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز.. مينفعش يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة».

وأضاف خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، الثلاثاء الماضي، أنه سيتحمل مسؤولية زيادة سعر رغيف الخبز، ولن يترك الأمر للحكومة وحدها، مستنكرا بقاء سعر رغيف الخبز دون تغيير لمدة 30 عاما.