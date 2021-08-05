بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات وإصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية مجانا حتى 15 أغسطس

أعلن بنك القاهرة مشاركته فى فعاليات الاحتفال بيوم الشباب العالمي، فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري المصري دعما للشمول المالي بهدف زيادة الوعي والثقافة المصرفية بين كافة شرائح المواطنين وخاصة الشباب وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية، وتستمر البنك في الفعاليات خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 أغسطس 2021.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى على أهمية «مبادرة الشمول المالى» في تعزيز ونشر الوعي المصرفي بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب، ويعد المدخل الأساسي لهم فى التعامل مع البنوك هو الخدمات الرقمية، موضحا أن تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمى يتصدران استراتيجية البنك كأحد أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر2030.

وتابع “فايد” أن البنك فى المبادرة تأتى من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التي تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء وخاصة الشباب، من خلال فتح حسابات التوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إلى جانب القيام بإصدار مجاني لبطاقة ميزة للخصم المباشر من بنك القاهرة، وأى من بطاقات البنك المدفوعة مقدما وكذا إصدار المحفظة الإلكترونية “قاهره كاش” بدون مصاريف.

وفي سياق متصل، أوضح حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة أن خطة البنك تستهدف بصورة أساسية التوسع في الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور أهمها تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والعمل على تحديثها لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.

وأكد حجازي، الاستمرار فى تطبيق إستراتيجية البنك التوسعية بافتتاح الفروع الجديدة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مع التوسع فى شبكة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى التوسع فى عدد مستخدمى خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز QR-Code في مختلف محافظات مصر وهو ما يعزز سعي البنك لتفعيل منظومة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي.