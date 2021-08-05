متحور دلتا وعدم اليقين يرفعان مستوى التقلبات في الأسواق العالمية

دوت الخليج – أشار البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، في النشرة الأسبوعية الدورية للتوعية بالأسواق العالمية، إلى أن الأسواق أنهت تداولات الأسبوع بارتفاع مستوى التقلبات، وذلك عن الفترة من 23 يوليو إلى 30 يوليو المنقضي.

وأضاف المركزي المصري، في النشرة أن سندات الخزانة استفادت من استمرار حالة عدم اليقين التي سادت بين المستثمرين وظهور المزيد من العوامل المتناقضة المؤثرة على الأسواق.

ولفت المركزي، إلى تأرجح الأسهم بين المكاسب والخسائر، موضحا أن إعلان الشركات عن نتائج الأرباح كان له تأثيرات متباينة، فيما أشار إلى أن تصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قدمت للأسواق بعض الدعم.

ورصدت النشرة تحركات الأسواق العالمية على صعيد سوق السندات، والعملات، وأسواق الأسهم، والبترول، ومحليا تناولت أسواق الأوراق المالية الحكومية، وتطورات البورصة المصرية.

النشرة الدورية للتوعية بالأسواق العالمية والمحلية للفترة من 23 إلى 30 يوليو.