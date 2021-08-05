العبور للاستثمار ترصد 5 أسباب لزيادة رأس المال والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة العبور للاستثمار العقاري وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في منتصف يوليو الماضي، لزيادة رأس المال المصدر من 29.380 مليون جنيه إلى 88.142 مليون جنيه.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة النقدية البالغ قيمتها 58.761 مليون ستتم عن طريق دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب مع تداول حق الإكتتاب لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال والتنبيه على الشركة بإعداد تقرير بالقيمة العادلة للسهم.

وأوضحت، أن إعداد تقرير القيمة العادلة يرجع لزيادة رأس المال بأكثر من ضعف رأس المال المصدر ويتم نشرها قبل فتح باب الاكتتاب بخمس أيام.

وتضمن الإفصاح التي وافقت عليه الرقابة المالية، الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 80 مليون إلى 200 مليون جنيه.

ورصدت الشركة 5 أسباب وراء زيادة رأس المال وهم : –

1 – زيادة رأس المال المرخص به ليستوعب الزيادة المنتظرة في رأس المال المصدر.

2- رأس المال المصدر الحالي لا يتناسب مع إمكانيات ومتطلبات قطاع المقاولات ” فئة ثانية أعمال متكاملة”.

3- زيادة كبيرة في أسعار الاراضي.

4 – زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام وعناصر المباني.

5- رأس المال لايتناسب مع الملاءة المالية المطلوبة للتقديم للمناقصات المختلفة.