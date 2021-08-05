اتحاد بنوك مصر يستعد لإطلاق مشروع مدرسة هويتنا المتكامل

أكد اتحاد بنوك مصر على أنه بصدد الانتهاء من المراحل الأخيرة لإطلاق مشروع مدرسة “هويتنا” لخدمة أبناء منطقة حلوان، مؤكدا على اهتمام الاتحاد بهذا النموذج المنفرد.

وتابع اتحاد بنوك مصر في بيان له أنه حرص على تأسيس نموذج رائد ومتكامل لمدرسة مصرية غير هادفة للربح تعزز الهوية والشخصية المصرية استكمالًا للدور الحيوي للاتحاد والذي ارتكز على عدة محاور للارتقاء بالعشوائيات بمنطقة حلوان، وكان من ضمن الأولويات لهذه المنظومة الشاملة هو محور التعليم والتطوير دعماً للتنمية البشرية، فقد قام الاتحاد بإنشاء مدرسه “هويتنا” لخدمة أبناء منطقة حلوان.

وأشار إلى أن مدرسة “هويتنا” نموذج جديد للمدارس الرسمية وهي نتاج شراكة بناءة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، وتساهم في استمرار وضع منهجية عملية نحو تفعيل رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تدعم المدرسة توجه الدولة المصرية نحو أهمية استعادة الهوية والدفع بالتنمية المستدامة، وذلك عبر تطوير منظومة التعليم بدمج محاور التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والمجتمعية بما يتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030.

وأضاف أن تفعيل فكرة تأسيس مدرسة “هويتنا” تبلورت من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية، حيث قام الاتحاد بتمويل عمليات إنشاء وتأسيس وفرش وتجهيز المدرسة بالكامل، وقامت محافظة القاهرة بالمساهمة بالأرض على مساحة 5 فدان، فيما قامت هيئة الأبنية التعليمية بالتصميم والاشراف علي التنفيذ بجانب المكتب الاستشاري المسؤول ” صبور”.