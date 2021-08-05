لوفتهانزا الألمانية تسجل خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الثاني

وكالات _ أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا اليوم تسجيل خسائر بقيمة 1.13 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2021 في حين إنها تتوقع تحسن أوضاع سوق رحلات الطيران طويلة المدى خلال 2021 مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة في ظل اتساع نطاق عمليات التطعيم ضد الفيروس على مستوى العالم.

وأشارت المجموعة الألمانية التي تمتلك شركتي الطيران سويسر أيرلاينز وأستوريان ايرلاينز وشركة الطيران منخفض التكاليف يوروينجز إلى أن نفقاتها خلال الربع الثاني من 2021 زادت عن إيراداتها النقدية بقيمة 200 مليون يورو وهو ما جاء متفقا مع التقديرات السابقة بحسب “بلومبيرج”.

كما أبقت لوفتهانزا على تقديراتها السابقة بشأن خفض خسائرها خلال 2021 مقارنة بـ 2020. كما أشارت المجموعة إلى تحقيق تقدم على صعيد سداد الأموال التي حصلت عليها من الدولة الألمانية خلال العام الماضي من خلال مبيعاتها من السندات.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا تعهدت 2020 بتقديم مساعدات مالية للوفتهانزا بقيمة 9 مليارات يورو في ظل تراجع أعمالها نتيجة الجائحة وبالتالي تم انقاذ لوفتهانزا من انهيار اقتصادي. وأعلنت أن لديها سيولة بقيمة 10.6 مليار يورو وأنها استفادت بما يقارب 2.5 مليار يورو من المساعدات الحكومية.