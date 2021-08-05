المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.23% مستهل التعاملات والسبعيني يقفز نحو 2%

رنا ممدوح _ قادت مشتريات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريون مؤشرات البورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء في النصف ساعة الأولى من بداية جلسة تداول اليوم.

وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 صعودا بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 10743 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني

وقفز كلا من مؤشري EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.99% و 1.54% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 118.877 مليون جنيه على 141 شركة من خلال 3.122 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 59 شركة مقابل تراجع 11 بينما لم تتغير أسعار 70.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.239 مليون جنيه، منها 622.291 ألف جنيه للمؤسسات، و616.727 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 708.402 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 12.851 مليون جنيه، مقابل 12.143 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 530.615 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 533.990 ألف جنيه، مقابل 3.375 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 27.51 30.26 10 تنمية للاستثمار العقاري 3.42 3.76 9.94 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 12.71 13.96 9.83 التعمير والاستشارات الهندسية 41.5 45.56 9.78 اسمنت سيناء 8.8 9.6 9.09

الأسهم الأكثر انخفاضا