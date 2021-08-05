النصر للأعمال المدنية تحقق 9.5 مليون جنيه خسائر النصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة النصر للأعمال المدنية من الربحية إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 9.473 مليون جنيه، مقابل 5.875 مليون جنيه أرباح بالنصف المقارن.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب وراء تحولها للخسائر إلى الأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة، موضحه أن هذا ماترتب عليه انخفاض ايرادات التشغيل.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 32.13% لتصل إلى 66.812 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 98.443 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وحققت الشركة مجمل خسائر بقيمة 615 ألف جنيه خلال نفس الفترة مقابل 14.249 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المقارنة.