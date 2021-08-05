العربية لإدارة وتطوير الأصول تحقق 3.05 مليون جنيه خسائر النصف الأول

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رنا ممدوح _ تراجع صافي خسائر الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بعد خصم الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 3.047 مليون جنيه، مقابل 3.408 مليون جنيه بالنصف المقارن.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9.47% لتصل إلى 451.696 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 412.617 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 238.424 مليون جنيه مقابل 199.345 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
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