أرباح أرامكس تتراجع 32% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2021

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سي إن بي سي _ انخفضت الارباح الصافية لشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 32% على أساس سنوي وصولا إلى 60 مليون درهم.
كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 33% على أساس سنوي وصولا إلى 101 مليون درهم في حين ارتفعت إيرادات الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 23% على أساس سنوي وصولا إلى 2.9 مليار درهم.
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