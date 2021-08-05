أرباح أرامكس تتراجع 32% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2021

سي إن بي سي _ انخفضت الارباح الصافية لشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 32% على أساس سنوي وصولا إلى 60 مليون درهم.

كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 33% على أساس سنوي وصولا إلى 101 مليون درهم في حين ارتفعت إيرادات الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 23% على أساس سنوي وصولا إلى 2.9 مليار درهم.